موناكو يوقف انتصارات نيس في الدوري الفرنسي

المصدر: رويترز

توقفت سلسلة انتصارات نيس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عند ثلاث مباريات بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 مع مضيفه موناكو اليوم الأحد.

وأحرز فريق المدرب كريستوف جالتييه، الذي سجل عشرة أهداف ولم تهتز شباكه في المباريات الثلاث الماضية، هدفين في الشوط الثاني عبر آندي ديلور وهشام بوداوي ليتقدم 2-1 بعد منح ألكسندر جولوفين التفوق للفريق الضيف.

وأدرك وسام بن يدر التعادل لموناكو.

وأهدر أمين غويري ركلة جزاء قرب النهاية لنيس الذي كان تعرض لخصم نقطة من رصيده بعد شغب جماهيره خلال مواجهة أولمبيك مرسيليا الشهر الماضي.

ويحتل نيس المركز الرابع بعشر نقاط من خمس مباريات فيما يأتي موناكو في المركز 13 بخمس نقاط من ست مباريات.

وفقد نيس، الذي يلعب المباراة الثانية من ثلاث بدون جماهير، مهاجمه كاسبر دولبرج بسبب الإصابة بعد 15 دقيقة وشارك ديلور بدلا منه.

وتقدم موناكو، الذي أحرز ثلاثة أهداف فقط في أول خمس مباريات، عبر جولوفين من مدى قريب قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأدرك ديلور التعادل بضربة رأس بعد تمريرة غويري العرضية في الدقيقة 51.

ومنح بوداوي التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 74 بعد تمريرة من ديلور.

وبعد ثلاث دقائق لاحقة حصل كايو هنريكي على ركلة جزاء نفذها بن يدر بنجاح.

وأهدر غويري ركلة جزاء قبل ثماني دقائق من النهاية.

وفي وقت لاحق من اليوم سيسعى باريس سان جيرمان لمواصلة بدايته المثالية عندما يستضيف أولمبيك ليون حيث من المرجح أن يشارك ليونيل ميسي في مباراته الأولى باستاد بارك دي برينس.



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