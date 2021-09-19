لانس يهزم ليل ويصعد لوصافة الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

تقدم فريق لانس إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه ليل حامل اللقب 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة السادسة التي شهدت فوز بوردو على مضيفه سانت اتيان 2 /1.

وأحرز البولندي برزيمسلاف فرانكوفسكي هدف الفوز للانس في الدقيقة 74.

وأنهى لانس المباراة بعشرة لاعبين لطرد ويسلي سعيد في الدقيقة 79.

الفوز رفع رصيد لانس إلى 12 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد ليل عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر

وفي المباراة الأخرى، سجل الكوري الجنوبي هوانج يوي جو هدفي الفوز لبوردو في الدقيقتين السابعة و80

وتكفل وهبي خرزي بالهدف الوحيد لسانت إتيان في الدقيقة 73.

الفوز رفع رصيد بوردو إلى خمس نقاط في المركز الرابع عشر بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم وظل سانت إتيان في المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط.



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