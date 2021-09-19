أياكس يسحق كامبور بالتسعة ويتصدر الدوري الهولندي

المصدر: د ب أ

قفز فريق أياكس أمستردام إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح ضيفه كامبور 9 /صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة

وتقدم فريق هيرنفين إلى المركز الثالث بفوزه على ضيفه فورتونا سيتارد 1 /صفر في الوقت الذي فاز فيه فيليم تيلبورج على جرونينجين 2/ 1.

ورفع أياكس رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه إيندهوفن الذي يلتقي مع فينورد غدا الأحد.

وسجل وديفيد ناريس هدفين لأياكس في الدقيقتين 38 و84 وجاءت الأهداف السبعة الأخرى بواسطة سبعة لاعبين مختلفين.

وأحرز الأهداف السبعة الأخرى جوراين تيمبير وستيفن برجيوس ونصير مزراوي ودوشان تاديتش ومحمد دارامي وسباستيان هالر ودانيلو في الدقائق 16 و19 و29 و60 و64 و67 و76..

وعلى ملعب هيرنفين سجل هينك فيرمان هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة.

الفوز رفع رصيد هيرنفين إلى عشر نقاط في المركز الثالث.





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