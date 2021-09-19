إنتر يتقدم لصدارة الدوري الإيطالي بفوز كبير على بولونيا

المصدر: رويترز

سحق إنتر ميلان حامل اللقب ضيفه بولونيا 6-1 ليتقدم إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

ومنح لاوتارو مارتينيز التقدم لإنتر بعد ست دقائق من تمريرة متقنة من دينزل دمفريس ليهز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وواصل صاحب الأرض ضغطه وأضاف ميلان شكرينيار الهدف الثاني قبل أن يحرز نيكولو باريلا الهدف الثالث في الشوط الأول.

ورفض إنتر التراجع وهز ماتياس فيسينو الشباك من مدى قريب بعد تسع دقائق من الاستراحة.

وبعد تسع دقائق لاحقة مرر مارتينيز كرة إلى زميله إيدن جيكو الذي سجل الهدف الخامس.

وأضاف جيكو هدفه الثاني في المباراة بتمريرة من البديل أليكسيس سانشيز قبل 22 دقيقة من النهاية.

وسجل أرتور تياتي هدف بولونيا الوحيد.

ورفع إنتر رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات متقدما بنقطة واحدة على روما الذي يحل ضيفا على فيرونا غدا الأحد.

وتلقى بولونيا أول هزيمة هذا الموسم ليظل في المركز السابع.

وقال سيموني إنزاجي مدرب إنتر "يجب النظر إلى كل شيء وليس النتيجة فقط.

"يجب علي توجيه التهنئة للاعبين. كنت غاضبا للغاية بعد الخسارة أمام ريال مدريد رغم الأداء الذي قدمناه. الأداء كان رائعا الليلة وكل لاعب قدم أداء مذهلا".

ودخل إنتر المباراة بعد توقف سجله المثالي في الدوري بالتعادل مع سامبدوريا في الجولة الماضية قبل أن يخسر أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي رغم سيطرته على المباراة.

وأحرز إنتر أربعة أهداف على الأقل في آخر ثلاث مباريات على أرضه في الدوري وهو السجل الأفضل له منذ موسم 1999.

وهز فريق المدرب إنزاجي الشباك في آخر 23 مباراة في الدوري وهو أفضل سجل له في أكثر من 70 عاما.



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