أستون فيلا يذيق إيفرتون هزيمة ثقيلة في الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

أنهى أستون فيلا سجل إيفرتون الخالي من الهزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف في تسع دقائق بالشوط الثاني ليفوز 3-صفر في فيلا بارك اليوم السبت.

وكان التعادل يسيطر على المباراة حتى الدقيقة 66 عندما سجل ماتي كاش الهدف الأول لفيلا، وهو الأول له على الإطلاق مع النادي، قبل أن يسجل لوكا ديني لاعب إيفرتون بطريق الخطأ في مرماه.

وأحرز البديل ليون بيلي الهدف الثالث بتسديدة قوية ليضمن انتصار أستون فيلا الكبير.

وكان إيفرتون، المبتلى بالإصابات، قريبا من التسجيل قبل هدف كاش الأول عندما أطلق المتألق ديماراي جراي كرة قوية خارج المرمى.

ولدى إيفرتون عشر نقاط من خمس مباريات ويحتل المركز الخامس، بينما تقدم أستون فيلا إلى النصف الأعلى من جدول الترتيب وله سبع نقاط من خمس مباريات.

وفي وقت سابق، تألق إسماعيلا سار وسجل هدفين ليقود واتفورد للفوز 3-1 خارج أرضه أمام نوريتش سيتي.

وخسر نوريتش بذلك في 15 مباراة متتالية في الدوري الممتاز بواقع خمس مباريات هذا الموسم وآخر عشر مباريات بموسم 2019-2020، وهي أطول سلسلة هزائم في تاريخ المسابقة تحت قيادة مدرب واحد.



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