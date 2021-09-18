أتليتيكو يتعادل مع بيلباو بعد طرد المهاجم فيلكس

المصدر: رويترز

تعرض جواو فيلكس مهاجم أتليتيكو مدريد للطرد، ليكتفي حامل اللقب بالتعادل دون أهداف مع أتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وتلقى فيلكس، أغلى لاعب في تاريخ أتليتيكو، بطاقة صفراء بسبب خطأ ضد أوناي فنسيدور في الدقيقة 78، ورد اللاعب البرتغالي بالصراخ في وجه الحكم ليمنحه بطاقة صفراء أخرى ويطرده.

وكان أتليتيكو محظوظا في عدم استقبال هدف في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عندما تلقى أسير فيلاليبر تمريرة من أليكس برينجور لكنه أهدرها بغرابة من مدى قريب.

ويتصدر فريق المدرب دييجو سيميوني المسابقة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، وبفارق نقطتين عن بيلباو الذي لم يتعرض لأي هزيمة.



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