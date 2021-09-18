صلاح يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة

المصدر: د ب أ

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على كريستال بالاس 3 / صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون سلبيا وفوز أرسنال على بيرنلي 1 / صفر وواتفورد على نوريتش سيتي 3 / 1 وبرينتفورد على وولفرهامبتون 2 / صفر.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 43 من متابعة لرأسية صلاح،الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 78، واختتم نابي كايتا أهداف ليفربول في الدقيقة 89.

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت لحين انتهاء بقية مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب الاتحاد، سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامبتون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بشكل مؤقت، كما رفع ساوثهامبون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب تيرف مور، فاز أرسنال على مضيفه بيرنلي بهدف نظيف.

ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارتين أوديجارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30.

ورفع أرسنال رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وعلى ملعب ميلينيو، فاز برينتفورد على مضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما ايفان توني في الدقيقة 28 من ركلة جزاء وبريان مبيومو في الدقيقة 34.

وشهدت المباراة طرد شاندون بابتيست لاعب برينتفورد في الدقيقة 64.

ورفع برينتفورد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد وولفرهامبتون عن ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب كار ورود، فاز واتفورد على نوريتش سيتي 3 / 1.

وسجل أهداف واتفورد إمانويل دينيس في الدقيقة 17 وإسماعيلا سار (هدفين) في الدقيقتين 63 و82 ، فيما سجل هدف نوريتش سيتي تيمو بوكي في الدقيقة 35.

ورفع واتفورد رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر،وظل نوريتش سيتي بلا رصيد في قاع الترتيب.

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