بايرن مينويخ يسحق بوخوم 7-صفر وينتزع صدارة الدوري الألماني

المصدر: رويترز

أحرز بايرن ميونيخ حامل اللقب أربعة أهداف في الشوط الأول قبل أن يسحق ضيفه بوخوم 7-صفر وينتزع صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وحسم بايرن، الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة متقدما بنقطة واحدة على فولفسبورج الذي يواجه أينتراخت فرانكفورت غدا الأحد، المواجهة في الشوط الأول وواصل سحق منافسه بعد الاستراحة.

وافتتح بايرن التسجيل من أول تسديدة على المرمى بفضل ركلة حرة من ليروي ساني في الدقيقة 17.

وبعد عشر دقائق لاحقة أرسل ساني تمريرة عرضية وضعها يوزوا كيميش في الشباك.

وجعل سيرج جنابري النتيجة 3-صفر في الدقيقة 33 وزادت مأساة يوخوم عندما هز فاسيليس لامبروبولوس شباكه بالخطأ.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الخامس من مدى قريب ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يهز الشباك في 13 مباراة متتالية على أرضه.

ورفع ليفاندوفسكي، هداف الموسم الماضي برصيد 41 هدفا وهو رقم قياسي، رصيده إلى سبعة أهداف في خمس مباريات.

ومع احتفال الجماهير في المدرجات واصل بايرن معاقبة منافسه وأضاف كيميش الهدف السادس في الدقيقة 65 ثم اختتم البديل إيريك ماكسيم تشوبو-موتنج الأهداف في الدقيقة 79.

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