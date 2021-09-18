برينتفورد يهزم وولفرهامبتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

تغلب برينتفورد على مضيفه وولفرهامبتون 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم برينتفورد عن طريق مهاجمه إيفان توني من ضربة جزاء في الدقيقة 28، قبل أن يضيف برايان مبيمو الهدف الثاني في الدقيقة 34.

ورفع برينتفورد رصيده إلى ثماني نقاط محتلا المركز التاسع، وهو الفريق الذي صعد للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، وحقق فوزين حتى الآن في المسابقة، جاء أولهما على حساب أرسنال بنتيجة 2 / صفر في المرحلة الأولى من الموسم الجاري.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وفاز فريق رايو فاليكانو على ضيفه خيتافي 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف رايو فاليكانو أوسكار تريخو في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء وباتي سيس في الدقيقة 78 ورادميل فالكاو في الدقيقة 82.

ورفع رايو فاليكانو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، فيما ظل خيتافي بلا رصيد في قاع الترتيب.

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