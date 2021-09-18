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    ستراسبورج يهزم ميتز بثلاثية في الدوري الفرنسي

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

    حقق فريق ستراسبورج فوزه الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم الحالي، عقب تغلبه على ضيفه ميتز 3 / صفر، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة من المسابقة.

    وتقدم ستراسبورج بهدف من ضربة جزاء عن طريق لودوفيتش أجورك في الدقيقة السادسة، قبل أن يعزز حبيبو ديالو تقدم فريقه في الدقيقة 26.

    وفي الدقيقة 40 سجل ديالو الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

    ورفع ستراسبورج رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر، فيما تجند رصيد ميتز عند ثلاث نقاط، حيث خسر للمرة الثالثة هذا الموسم محتلا المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
     

    كلمات دالة:
    • ستراسبورج،
    • الدوري الفرنسي لكرة القدم
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