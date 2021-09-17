برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو يواصلون تحدي رابطة الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

أعلنت أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو، عزمها مواصلة تحدي اتفاقية رابطة الدوري الإسباني مع صندوق "سي في سي" الاستثماري.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد عقدت صفقة مع "سي في سي" قيمتها 7ر2 مليار يورو (17ر3 مليار دولار) ، بحيث تحصل شركة الأسهم على نسبة عشرة بالمئة من الأعمال التجارية، فيما توجه نسبة 90 بالمئة المتبقية لمساعدة الأندية في الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا، في الوقت الذي تعاني فيه من أثار فيروس كورونا المستجد.

ويدعي ريال مدريد وبرشلونة أن الاتفاقية ستؤثر بشكل كبير على الحقوق السمعية والبصرية للأندية في فترة 50 عاما مقبلة، في الوقت الذي أعلن فيه الريال، الشهر الماضي، عزمه اتخاذ اجراءات قانونية ومنها

إجراءات ضد خافيير تيباس رئيس الرابطة.

ووافقت الأغلبية على الصفقة في اجتماع رابطة الدوري الإسباني يوم 12 أغسطس الماضي، فيما لازالت أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو ترفض قبول الصفقة، بينما أكد الاتحاد الإسباني للعبة أن الصفقة غير قانونية تماما.

وفي بيان نشر اليوم الجمعة، أعربت الاندية الثلاثة عزمها على القيام بطعن على القرار، وذلك في أعقاب ما وصفه الثلاثي "بغير المنظم وغير المحترم".

وكان تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قد أكد أن برشلونة كان بإمكانه الحفاظ على ميسي في حال موافقتهم على الصفقة، وذلك بسبب المشاكل المالية الخطيرة للنادي، حيث لم يتمكن النجم الأرجنتيني من توقيع عقد جديد ليرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد تيباس أن صندوق "سي في سي" يستثمر بهدف تطوير بطولة الدوري الإسباني، وذلك بدلا من حل المشاكل المالية للأندية الإسبانية.



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