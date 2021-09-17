شرطة ليسترشاير تلقي القبض على تسعة رجال عقب مباراة نابولي وليستر

المصدر: د ب أ

ألقت قوات الشرطة القبض على تسعة رجال عقب اشتباكات وقعت قبل مباراة ليستر سيتي الإنجليزي ونابولي الإيطالي أمس الخميس في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

واندلعت الإضطرابات داخل وخارج الملعب، حيث ألقت شرطة ليسترشاير على ثمانية من مشجعي فريق نابولي.

وتم التأكيد اليوم الجمعة على اعتقال رجل من ليستر للاشتباه بقيامه باضطراب عنيف.

وذكرت شرطة ليسترشاير في بيان :" تم احتجاز تسعة رجال مساء أمس (الخميس) عقب بلاغ عن عنف مرتبط بكرة القدم في مدينة ليستر".

وأضاف البيان :"قبل الساعة السادسة مساء بوقت قصير، تلقت الشرطة بلاغا بوقوع مشاجرة في ميلستون لاين متورط بها جماهير من فريقي نابولي وليستر سيتي".

وأكد البيان :" ثمانية رجال من مشجعي نابولي، تم إلقاء القبض عليهم في مكان الحادث لهم صلة بالواقعة. وبعد مزيد من الاستفسارات، تم إلقاء القبض على رجل يبلغ 27 عاما من ليستر لقيامه باضطراب عنيف.

وتابع البيان :"كل الرجال مازالوا رهن الاعتقال حتى هذه اللحظة".

وتبادلت جماهير ليستر ونابولي التراشق بأشياء حتى نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 2/2.

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