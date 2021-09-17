وودوارد: يونايتد يسير على الطريق الصحيح بعد التعاقد مع رونالدو

المصدر: د ب أ

أكد إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن الفريق يسير على "الطريق الصحيح" وذلك بعد تعاقده مع نجوم في قيمة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي في مركز الوصيف ببطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي، ليتبع ذلك انفاق ضخم في سوق الانتقالات، حيث تعاقد الفريق مع جادون سانشو و المدافع الفرنسي رافائيل فاران

وأكمل رونالدو سوق الانتقالات الرائع للفريق، حينما انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في اليوم الاخير من فترة الانتقالات، ليعزز قائمة الفريق الذي يسعى للتتويج بأول لقب له منذ عام 2017، في الوقت الذي يتصدر فيه حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي .

وبينما يتعرض النرويجي أولي جونار سولشاير للانتقادات عقب خسارة الفريق في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 1 / 2 أمام يانج بويز السويسري يوم الثلاثاء الماضي، فإن وودوارد يرى أن الفريق يسير في الطريق الصحيح.

وأوضح وودوارد في مؤتمر عبر الهاتف مع مستثمرين: "الفريق حقق بداية قوية في بطولة الدوري، وبات متحمسا لما تبقى من الموسم".

وتابع: "لقد عززنا صفوف الفريق خلال الصيف بإضافات مثل كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران وجادون سانشو وتوم هيتون".

وقال :"لقد أظهرت هذه التعاقدات قدرتنا على جذب أفضل اللاعبين في العالم إلى "أولد ترافورد" ، والتزامنا بمساعدة أولي جونار سولشاير على النجاح في أرضية الملعب، بالإضافة إلى أننا قمنا ببيع دانييل جيمس إلى ليدز مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (5ر34 مليون دولار) مع إضافات".

واختتم تصريحاته قائلا: "لقد كنا واضحين في سياستنا ببناء فريق يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية بالإضافة إلى المواهب الشابة، وذلك لخلق توازن بين الخبرة والشباب، بهدف الفوز بالبطولات واللعب بطريقة مانشستر يونايتد".



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