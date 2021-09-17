إيقاد شعلة أولمبياد بكين 2022 بدون جمهور بأكتوبر

المصدر: رويترز

قال مسؤولون يونانيون إن إجراءات إيقاد الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة التي ستستضيفها العاصمة الصينية بكين في 2022 ستقام بدون جمهور في أولمبيا اليونانية مهد الألعاب الأولمبية في 18 أكتوبر المقبل قبل نقلها إلى الصين في اليوم الثاني مباشرة.

وفي الأحوال العادية يتم إيقاد الشعلة الأولمبية في مهد الألعاب باليونان من أشعة الشمس باستخدام مرآة عاكسة لتبدأ بعدها مسيرة في اليونان تستمر ستة أيام قبل نقل الشعلة للمدينة صاحبة الضيافة بعد ذلك.

لكن بسبب استمرار جائحة كوفيد-19 تقرر إلغاء مسيرة الشعلة في اليونان هذا العام وكذلك إلغاء الحضور الجماهيري خلال هذه المراسم على أن تنقل الشعلة إلى الصين في 19 أكتوبر.

وستقام الدورة الشتوية ما بين الرابع و20 من فبراير المقبل.

وأقيمت مراسم إيقاد الشعلة الأولمبية لدورة طوكيو الصيفية الأخيرة في مارس من العام الماضي بدون جمهور أيضا في اليونان خوفا من تفشي العدوى قبل أن تؤجل الدورة لعام كامل.

وقالت وزارة حماية المواطن اليونانية في بيان "أخذنا في الاعتبار المخاطر التي تمثلها جائحة كوفيد-19".

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