غوارديولا يشعل جدلا كبيرا بسبب تصريحاته عن جماهير مانشستر سيتي

المصدر: د ب أ

أشعل جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، جدلا كبيرا مجددا بشأن تصريحاته عن حضور الجماهير لمباريات الفريق على ملعب الاتحاد، وطُلب منه الالتزام بما يتعلق بأمور الفريق.

وطلب غوارديولا من جماهير الفريق الحضور بكثافة في مباراة ساوثهامبتون التي تقام بعد غد السبت خلال مقابلة تليفزيونية عقب الفوز على لايبزج أمس الأربعاء في افتتاح مباريات الفريق في دورى أبطال أوروبا.

ربما كان المدرب حسن النية بشأن تعليقاته غير المبررة، ولكنها أثارت غضب بعض مشجعي مانشستر سيتي الذين يشعرون أنهم انقادوا لتشكيك غير عادل في ولائهم للفريق.

وقال غوارديولا لشبكة "بي.تي.سبورت" عقب الفوز على لايبزج 6 / 3 في ملعب الاتحاد، والذي شهد حضور 38062 مشجعا :"أود أن يحضر المزيد من الأشخاص لمباراتنا المقبلة يوم السبت".

وأضاف :" سنحتاج للمزيد من الأشخاص السبت المقبل، أرجوكم، لأننا سنكون مرهقين. أدعو كل الناس للحضور السبت لمشاهدة المباراة".

وغالبا ما يستخدم الحضور القليل لمباريات مانشستر سيتي في دوري الأبطال، حيث لا يتم بيع كل التذاكر، كعصا للتغلب على النادي من قبل مشجعي الفرق الأخرى.

ومع ذلك هناك العديد من الأسباب التي تحول دون بيع التذاكر كاملة، ويشعر كيفن باركر، الأمين العام لنادي مشجعي مانشستر سيتي، أن غوارديولا أشعل الموقف بدون داع.

وقال باركر لوكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه .ميديا" :" فاجأني ذلك بالفعل. لست متأكدا من علاقة ذلك به".

وأضاف :" هو لا يتفهم الصعوبات التي قد واجهها بعض الناس في حضور المباريات بملعب الاتحاد مساء الأربعاء".

وأكد :" لديهم أطفال يفكرون بهم، ربما لا يمكنهم توفير ثمن التذكرة، مازال هناك بعض القضايا المتعلقة بفيروس كورونا... لا أعلم لماذا يعلق على هذا".

وأردف :"بكل وضوح هو أفضل مدرب في العالم، ولكن بأفضل طريقة ممكنة، أعتقد أنه ينبغي عليه الالتزام بهذا".

وأردف :"إنه يمحي الليلة التي كانت جميلة. الناس تتحدث عن تصريحات غوارديولا أكثر من المباراة الرائعة".

وأكد :" أن التشكيك في الدعم، وهو ما يفعله حاليا، مخيب للآمال ولا داع له".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز