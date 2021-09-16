فيفا: الجماهير ترغب في إقامة كأس العالم كل عامين

المصدر: د ب أ

أظهر استطلاع رأي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن غالبية الجماهير تؤيد فكرة إقامة كأس العالم كل عامين.

ويناقش فيفا مقترحا أثار جدلا واسعا بشأن تقليص الفجوة الزمنية بين بطولات كأس العالم إلى عامين بدلا من أربعة.

وعارضت رابطة المشجعين الأوروبية هذا المقترح وطالبت ألكسندر سفيرين رئيس اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) بالتدخل، ورد سفيرين بالتأكيد على أن لديه "مخاوف جسيمة" بشأن هذه الخطة وقال لصحيفة "ذي تايمز" أن الدول الأوروبية قد تقاطع كأس العالم حال تطبيق هذا التغيير.

ولكن فيفا أوضح اليوم الخميس أن هناك مساندة على الصعيد العالمي لهذا المقترح مشيرا إلى أن هناك قدر كبير من الحماس بين المشجعين الشباب في الأسواق النامية خارج أوروبا.

وأكد فيفا "نتائج هذا الاستطلاع عبر الانترنت الذي جرى في يوليو سيتم استخدامها كجزء من عملية تشاور أوسع بمشاركة الجماهير والذي سيقام على مراحل متعددة".

وأضاف "استنادا إلى النتائج الأولية ، فإن أغلبية الجماهير ترغب في مشاهدة عدد أكبر من بطولات كأس العالم للرجال، الغالبية تفضل إقامة البطولة كل عامين، هناك فوارق ملحوظة بين ما يسمى الأسواق التقليدية والأسواق النامية لكرة القدم، والأجيال الشابة في كل المناطق أكثر تفتحا ورغبة في التغيير مقارنة بالأجيال الأكبر سنا".

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