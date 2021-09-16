فليك يعلن قائمة المنتخب الألماني مطلع الشهر المقبل

المصدر: د ب أ

ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس أن هانسي فليك المدير الفني للمنتخب سيعلن عن قائمة الفريق استعدادا للمباريات المقبلة لتصفيات كأس العالم قطر 2022في الأول من أكتوبر المقبل، كما كشف الاتحاد عن خطة فليك في الأسابيع المقبلة.

ويستضيف المنتخب الألماني، متصدر المجموعة العاشرة، منتخب رومانيا في هامبورج يوم 8 أكتوبر ثم يواجه منتخب مقدونيا الشمالية بعدها بثلاثة أيام.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق أربع نقاط أمام منتخب أرمينيا، الذي لديه 11 نقطة، وأمام منتخب رومانيا، الذي لديه عشر نقاط.

وحقق فليك الفوز في أول ثلاث مباريات في سبتمبر الجاري أمام ليشتنشتاين، وأرمينيا، وأيسلندا، حيث سجل الفريق 12 هدفا في تلك المباريات ولم يستقبل أية أهداف.

وعلى عكس المدير الفني السابق يواخيم لوف، نشر الاتحاد الألماني تفاصيل المباريات التي سيشاهدها فليك وجهازه الفني قبل الإعلان عن القائمة.

وسيحضر فليك مباراة آينتراخت فرانكفورت مع فناربخشة في الدوري الأوروبي اليوم الخميس كما يشاهد مباراتي كولون مع لايبزج وشتوتجارت مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني (بوندسليجا). وبعد ذلك سيشارك في ورشة عمل تدريبية في فرانكفورت يومي الاثنين والثلاثاء.

ومع مساعده داني رويل، سيزور فليك أيضا إنجلترا لمراقبة ثلاثي فريق تشيلسي كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، وأنطونيو روديجر في المباراة التي يواجه فيها تشيلسي نظيره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي قبل أن يشاهد مباراة برينتفورد مع ليفربول حيث تقام المباراتين يوم 25 سبتمبر. ويتواجد أيضا ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام المقرر إقامته يوم 26 سبتمبر الجاري في أجندة المدير الفني.

وبعد ذلك سيعود فليك إلى ألمانيا لمشاهدة مباراتين في دوري أبطال أوروبا يومي 28 و29 من الشهر الجاري، عندما يواجه بوروسيا دورتموند ضيفه سبورتينج لشبونة، وبايرن ميونخ مع ضيفه دينامو كييف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز