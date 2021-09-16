إقامة قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا غدا الجمعة

المصدر: د ب أ

تقام غدا الجمعة قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

واسدل الستار على منافسات دور الـ16 للبطولة أمس الأربعاء، حيث حجزت ثمانية أندية مقاعدها في دور ربع النهائي.

وتقام مباريات دور الثمانية والدور قبل نهائي لمنطقة غرب آسيا في السعودية، على أن تجري منافسات منطقة شرق آسيا في كوريا الجنوبية، وتقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر.

ويجري سحب القرعة بشكل مفتوح، حيث سيتم توزيع الأندية على وعائين، يتضمن الأول أندية غرب آسيا، ويضم الثاني أندية الشرق.

وتأهل إلى دور الثمانية لمنطقة غرب آسيا أندية الهلال السعودي بطل 2019 والوحدة الإماراتي والنصر السعودي وبيرسيبوليس الإيراني وصيف البطل لعامي 2018 و2020.

وتأهل الهلال لهذا الدور بعد فوزه على الاستقلال الإيراني 2/ صفر، كما فاز الوحدة على مواطنه الشارقة بركلات الجزاء الترجيحية كما فاز النصر على تراكتور الإيراني 1/ صفر وبيرسيبوليس على الاستقلال الطاجيكي 1 /صفر.

وفي منطقة الشرق تأهلت ثلاثة فرق من كوريا الجنوبية لدور الثمانية، وهي أولسان هيونداي حامل اللقب وجيونبوك هيونداي موتورز وبوهانج ستيلرز إلى جانب ناجويا جرامبوس الياباني.

وجاء تأهل أولسان عقب فوزه بركلات الجزاء الترجيحية على كاوازاكي فرونتال الياباني، وفاز ناجويا جرامبوس على دايجو الكوري 4 /2.

وتغلب جيونبوك موتورز على باثوم يونايتد التايلاندي بركلات الجزاء الترجيحية وفاز بوهانج ستيلرز على سيريزو أوساكا الياباني 1 /صفر.

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