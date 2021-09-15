ليدز يونايتد يخسر استئنافه ضد طرد ستراوك في مواجهة ليفربول

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، فشل طلب الاستئناف الذي تقدم به ضد طرد لاعبه باسكال ستراوك خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ليفربول صفر / 3 يوم الأحد الماضي في المرحلة الرابعة من الدوري الممتاز.

وحصل ستراوك على بطاقة حمراء مباشرة بداعي التدخل العنيف مع هارفي إليوت لاعب ليفربول خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب "إيلاند رود"، وقد اتخذ الحكم القرار بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

ومع رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي ليدز يونايتد، سيخضع ستروجيك بذلك للإيقاف في المباريات الثلاث المقبلة للفريق، حسب ما اشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويحل ليدز يونايتد، الذي يدربه المدير الفني مارسيلو بييلسا، ضيفا على نيوكاسل بعد غد الجمعة ثم يلتقي فولهام يوم الثلاثاء المقبل في الدور الثالث بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وبعدها يواجه ويستهام يوم السبت التالي، وهي المباريات التي ستطبق فيها عقوبة الإيقاف.

وتسبب تدخل ستراوك في إصابة إليوت بكسر في الكاحل الأيسر، وقد خضع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عاما لعملية جراحية ناجحة أمس الثلاثاء.

وقال جيم موكسون طبيب ليفربول في تصريحات لموقع النادي أمس الثلاثاء :"لن نشكل ضغطا عليه بتحديد إطار زمني يتجاوز قولنا بثقة إننا نتوقع عودته من جديد في وقت لاحق من الموسم الجاري، بعد برنامج إعادة التأهيل."

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