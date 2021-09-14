إبراهيموفيتش يغيب عن موقعة ميلان وليفربول في دوري الأبطال

المصدر: رويترز

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان اليوم الثلاثاء إن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش سيغيب عن مواجهة ليفربول في بداية المشوار بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب كدمة تعرض لها في أول مباراة له بعد غيابه أربعة أشهر.

وترك إبراهيموفيتش (39 عاما) بصمة فورية يوم الأحد في أول مباراة له منذ مايو بتسجيل الهدف الثاني خلال الفوز 2-صفر على لاتسيو بعد سبع دقائق من نزوله بديلا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأبلغ بيولي مؤتمرا صحفيا "كان من الممكن أن يبدأ زلاتان على مقاعد البدلاء لكن عانى من تضخم في الأوتار وهذا قد يحدث بعد الابتعاد أربعة أشهر عن اللعب".

وأضاف "كنا نتمنى أن يواصل اللعب وحاول ذلك لكنه شعر بألم وليس من المنطقي المخاطرة. إنها مباراة مهمة لكننا سنخوض الكثير من المباريات بعد ذلك".

وتابع "الغياب غير المتوقع جزء من اللعبة لكن الفريق مستعد وسأختار بين أنتي ريبيتش وأوليفييه جيرو للبدء أساسيا. أشعر بالأسف من أجل زلاتان لكنه سيعود قريبا".

والمباراة ضد ليفربول هي الأولى لبطل أوروبا سبع مرات في دوري الأبطال منذ موسم 2013-2014 والأولى لبيولي في مسيرته التدريبية.

وتتضمن المجموعة الثانية اختبارات صعبة للفريق الإيطالي إذ يواجه ليفربول البطل في موسم 2018-2019 وأتليتيكو مدريد بطل إسبانيا وبورتو الذي بلغ دور الثمانية في الموسم الماضي.

وواصل بيولي "لا توجد مباريات سهلة. مجموعتنا صعبة جدا والمنافسون أقوياء جدا ونافس جميعهم في أوروبا في فترات سابقة.

"لكننا نريد بدء تاريخ جديد لنا من الغد باحترام شديد وباقتناع كبير.

"أنا شغوف بكرة القدم الانجليزية وأعرف ليفربول جيدا ودرسناه. صحيح أن الكثير منا لم يشارك أبدا في دوري الأبطال لكننا نملك طريقة لعب وحماسا وطاقة وسنحتاج هذا غدا".

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