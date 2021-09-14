الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يساند فكرة إقامة كأس العالم كل عامين

المصدر: رويترز

رحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخطة الاتحاد الدولي (الفيفا) لإقامة كأس العالم كل عامين.

وصوت مجلس الفيفا لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وواجه هذا المقترح معارضة شديدة حيث رفضه الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بينما انتقده اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) قائلا إن الفكرة لن تنجح.

وقال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) إنه منفتح على الفكرة شريطة أن توفر هيكلا أكثر توازنا للعبة عالميا.

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