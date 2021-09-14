الكونكاكاف منفتح على فكرة إقامة كأس العالم كل عامين

المصدر: رويترز

قال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) أمس الاثنين إنه منفتح على فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، مشيرا إلى أنها توفر هيكلا أكثر توازنا باللعبة عالميا.

وأقر الكونكاكاف بمزايا جدول جديد لكرة القدم إذا تضمن فترات انتقالات أقل ورحلات أقل ومباريات رسمية أكثر بدلا من المباريات الودية.

وصوت مجلس الفيفا لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من أربعة أعوام. وواجه المقترح معارضة شديدة لكن الكونكاكاف طالب بمشاورات أوسع مع المساهمين.

وذكر الكونكاكاف في بيان "سنواصل النظر في المقترحات بشكل بناء وبعقلية متفتحة وبروح المشاركة الإيجابية".

وأضاف "بينما يركز الكونكاكاف في منطقته الخاصة نؤمن أيضا بأهمية تشكيل جزء من عائلة كرة القدم العالمية وسنستمع لآراء المساهمين في اللعبة من كل أنحاء العالم".

وتابع "نشجع الاتحادات وكل أعضاء عائلة كرة القدم العالمية على التعاون والعمل الجماعي لتشكيل جداول الفيفا والمسابقات التي تفيد تطور اللعبة بكل المناطق حول العالم".

وفي الأسبوع الماضي انتقد اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) المقترح كما رفض الاتحاد الأوروبي (اليويفا) الفكرة وهدد رئيسه ألكسندر تشيفرين بمقاطعة دول أوروبا لكأس العالم إذا نفذ الفيفا خططه بإقامة النهائيات كل عامين.

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