ميسي اللاعب الأعلى تصنيفاً في لعبة «فيفا» الإلكترونية

المصدر: د ب أ

سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي، النجم الجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب الأعلى تصنيفاً في لعبة "فيفا22" الخاصة بأجهزة البلاي ستيشن للألعاب الإلكترونية.

وسيتم الكشف عن النسخة الأحدث للعبة "فيفا" مطلع أكتوبر المقبل، وستشهد ارتداء ميسي قميص نادٍ آخر غير برشلونة الإسباني للمرة الأولى.

وستكون الفرصة سانحة أمام اللاعبين لوضع ميسي بجانب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي في خط هجوم سان جيرمان.

ويبلغ تصنيف ميسي 93، ويأتي من خلفه نيمار ومبابي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس السلوفيني يان أوبلاك وصانع اللعب البلجيكي كيفين دي بروين، وحصل جميعهم على تصنيف 91.

وسيكون بإمكان عشاق مانشستر يونايتد الاستعانة برونالدو الذي عاد إلى أولد ترافورد بعد غياب 12 عاماً.

ويعتبر القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي اللاعب الوحيد بخلاف ميسي الذي حصل على تصنيف أعلى من رونالدو، إذ بلغ تصنيفه 92.

وحطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي للأسطورة الألماني جيرد مولر بتسجيله 41 هدفاً خلال موسم 2020 /2021 من البوندسليغا ليقود بايرن ميونخ للقب.

وجاء الهداف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني عشر بتنصيف بلغ 89 نقطة.

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