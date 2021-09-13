"هاتريك" بن زيمة يقود الريال لاكتساح سلتا فيغو بـ "خماسية" وتصدر "الليغا"

المصدر: د ب أ

سجل كريم بن زيمة ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه سلتا فيغو 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة فوز فالنسيا على أوساسونا 4 / 1، وأتلتيكو مدريد على إسبانيول 2 / 1، وريال سوسيداد على قادش 2 / صفر.

وتقدم سلتا فيغو بهدف سجله سانتي مينا في الدقيقة الرابعة، وتعادل كريم بن زيمة للريال في الدقيقة 24، ثم أضاف سلتا فيغو الهدف الثاني في الدقيقة 31 عن طريق فرانكو سيرفي لينتهي الشوط الأول بتقدم سلتا فيجو 2 / 1.

وفي الشوط الثاني سجل بن زيمة الهدف الثاني له وللريال في الدقيقة 46، ثم سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث للريال في الدقيقة 55، ثم أضاف إدواردو كامافينجا الهدف الرابع للريال في الدقيقة 72، قبل أن يسجل بن زيمة هدفه الثالث (هاتريك) والخامس للريال في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ورفع الريال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام فالنسيا، الوصيف، وأتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث.

في المقابل توقف رصيد سلتا فيغو عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

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