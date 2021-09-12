سامبدوريا يفرض التعادل على ضيفه إنتر ميلان حامل اللقب

المصدر: رويترز

عوض سامبدوريا تأخره مرتين ليفرض التعادل 2-2 على ضيفه إنتر ميلان حامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد ليخسر فريق المدرب سيموني إينزاغي نقاطا للمرة الأولى هذا الموسم.

في الدقيقة 18 تقدم الزوار بهدف حمل توقيع مدافعهم فيدريكو ديماركو (23 عاما) من ركلة حرة وهو أول هدف للاعب مع نادي طفولته لكن مايا يوشيدا سرعان ما أدرك التعادل لأصحاب الأرض بعد أن غيرت كرته اتجاهها.

وعاد الضيوف إلى المقدمة من جديد قبيل نهاية الشوط الأول بفضل هدف لاوتارو مارتينيز في نهاية هجمة مرتدة ثم عادل توماسو أوغيلو النتيجة بكرة جميلة في بداية الشوط الثاني.

وفشل الطرفان في إضافة المزيد من الأهداف رغم بعض الفرص ليبقى إنتر ميلان في المركز الثاني بسبع نقاط من ثلاث مباريات بينما يحتل سامبدرويا المركز 13 بعد أن رفع رصيده إلى نقطتين.

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