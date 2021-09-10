استبعاد ميسي ونيمار من مواجهة كليرمو في الدوري الفرنسي

المصدر: رويترز

سيغيب ليونيل ميسي ونيمار عن مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمو غدا السبت بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد العودة من الارتباطات الدولية لكن من المتوقع انضمام كيليان مبابي للتشكيلة بعد التعافي من إصابة بربلة الساق.

وأصيب مبابي خلال تعادل فرنسا 1-1 مع البوسنة في تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي وغاب عن المباراتين التاليتين لمنتخب بلاده ضد أوكرانيا وفنلندا.

لكن ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان يثق في قدرة مبابي على اللعب في استاد بارك دي برينس لأول مرة منذ انتهاء فترة الانتقالات بعد تكهنات انتقاله إلى ريال مدريد.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرا صحفيا "كيليان سعيد ومستقر عاطفيا وقبل نهاية فترة الانتقالات احتفظ بعقلية ايجابية".

وأضاف "أراد لعب كرة القدم والاستمتاع وتدرب وتعافى جيدا لذا نأمل في انضمامه للتشكيلة".

كما يستعيد سان جيرمان، الذي حقق العلامة الكاملة بحصد 12 نقطة من أربع مباريات، جهود المدافع بريسنل كيمبمبي والمهاجم ماورو إيكاردي بعد التخلص من الإصابات.

وسيكون دور إيكاردي مهما في غياب ميسي ونيمار بعد مشاركتهما في تصفيات كأس العالم مع الأرجنتين والبرازيل الليلة الماضية.

وأوضح المدرب الأرجنتيني "لعب الاثنان في ساعة مبكرة صباحا لذا لن يكون لياندرو باريديس وليونيل ميسي ونيمار ضمن تشكيلة الغد وهذا منطقي".

وشارك ميسي، الذي سجل ثلاثية أمام بوليفيا خلال الفوز 3-صفر، في نصف ساعة فقط مع سان جيرمان هذا الموسم بعد انتقاله المجاني من برشلونة لمدة عامين.

وأشار بوكيتينو إلى أنه سيدرس إن كان سيعتمد على الحارس كيلور نافاس أساسيا بعد أن شارك في كل المباريات على حساب الوافد الجديد جيانلويجي دوناروما الذي قاد إيطاليا للتتويج ببطولة أوروبا في يوليو تمو

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