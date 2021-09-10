"ثلاثية" ميسي تقود الأرجنتين للفوز على بوليفيا في تصفيات المونديال

المصدر: رويترز

أحرز ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليقود الأرجنتين للفوز 3-صفر على بوليفيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية وتصدر قائمة هدافي أمريكا الجنوبية برصيد 79 هدفا متقدما على بيليه.

وافتتح ميسي التسجيل بعد 14 دقيقة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف الهدف الثاني بعد تبادل تمرير الكرة مع لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء وأكمل الثلاثية قبل دقيقتين من النهاية من مدى قريب.

وهذه هي الثلاثية السابعة لميسي مع الأرجنتين وأصبح يتقدم بهدفين على بيليه في صدارة قائمة هدافي أمريكا الجنوبية.

وقال ميسي "كنت متوترا حقا وأردت الاستمتاع بالأمر. انتظرت طويلا من أجل هذا وقدمت كل ما لدي وحلمت بهذا. إنها لحظة استثنائية بالطريقة التي جاءت بها وبعد انتظار طويل".

وفي ليلة شهدت حضور الجماهير الأرجنتينية لمباراة لمنتخبها لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا بكى ميسي وهو يرفع كأس كوبا أمريكا باستاد مونومنتال.

ونالت الأرجنتين لقب كوبا أمريكا في يوليو، وهو أول لقب كبير لها في 28 عاما واحتفل ميسي مع زملائه تحت أنظار 21 ألف متفرج.

وقال ميسي "لا توجد طريقة أفضل من هذه للاحتفال سوى الوجود هنا. والدتي هنا وأيضا جميع أشقائي. عانوا كثيرا وهم هنا للاحتفال. أنا سعيد للغاية".

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات خلف البرازيل.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

وفي مباراة أخرى فازت كولومبيا على تشيلي 3-1.

وأحرز ميجل بورخا هدفين في دقيقتين ليمنح كولومبيا الفوز 3-1 على تشيلي في بارانكيا.

وافتتح بورخا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 19 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة التالية.

وقلص جان مينسيس الفارق لتشيلي في الدقيقة 56 لكن لويس دياس أعاد تقدم كولومبيا بفارق هدفين قبل 16 دقيقة من النهاية.

وتحتل كولومبيا المركز الخامس متساوية مع الإكوادور صاحبة المركز الرابع والتي خسرت 1-صفر في أوروغواي.

وبقيت تشيلي في المركز الثامن.

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