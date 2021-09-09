إدانة اللاعب الألماني بواتنج بإيذاء والدة ابنتيه بدنياً

المصدر: رويترز

أعلن متحدث باسم محكمة في ميونيخ، أمس، أن مدافع ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق جيروم بواتنج، الذي انتقل هذا الشهر إلى أولمبيك ليون، أدين بإلحاق أذى جسدي متعمَّد ضد والدة ابنتيه.

وفُرضت على بواتنج غرامة مالية قدرها 1.8 مليون يورو (2.13 مليون دولار).

ووُجِّهت إلى الفائز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا، الذي حضر جلسة المحكمة في ميونيخ، تهمة إصابة المجني عليها أثناء شجار خلال إجازة في 2018.

واتهمته والدة ابنتيه التوأم بإلقاء مصباح عليها لكنه لم يصبها، ثم ألقى صندوق تبريد صغير أصاب ذراعها قبل أن يضربها ويجذبها من شعرها، ونفى بواتنج تلك الاتهامات.

وقضى قلب الدفاع، البالغ عمره 33 عاماً، عشرة أعوام في بايرن ميونيخ بعد انتقاله من مانشستر سيتي في 2011، وفاز بتسعة ألقاب للدوري الألماني ولقبين لدوري أبطال أوروبا، ووقَّع عقداً لمدة عامين مع ليون المنافس في الدوري الفرنسي الأسبوع الماضي.

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