بسبب الشغب.. خصم نقطتين من نيس وإعادة مباراته ضد مرسيليا بالدوري الفرنسي

المصدر: رويترز

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أمس الأربعاء عن خصم نقطتين من رصيد نيس، وتعليق نقطة منهما، وإعادة المباراة ضد مرسيليا في ملعب محايد بدون جماهير في دوري الدرجة الأولى بعد إلغاء اللقاء الشهر الماضي بسبب الشغب.

وقذف مشجعو نيس قارورات المياه خلال ركلة ركنية لمرسيليا وأعاد اللاعب ديميتري باييه زجاجة بقذفها نحو المدرجات قبل أن يقتحم بعض المشجعين الملعب.

وأوقفت الرابطة ألفارو جونزاليز مدافع مرسيليا لمباراتين بسبب دوره في الشغب، فيما تم إيقاف باييه لمباراة واحدة ومنع بابلو فرنانديز أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق من حضور المباريات مع النادي لتسعة أشهر.

وكانت الرابطة استدعت الفريقين لجلسة استماع بعد توقف المباراة في الدقيقة 75 كما أمرت بخوض نيس مباراة بدون جماهير في انتظار نتائج التحقيقات.

ويحتل مرسيليا المركز الخامس في الترتيب بسبع نقاط من ثلاث مباريات متأخرا بفارق الأهداف عن نيس قبل خصم نقطتين من الأخير.

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