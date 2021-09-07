تأجيل مباراتي برشلونة أمام أشبيلية وفياريال مع الافيس

المصدر: رويترز

قرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا اليوم الثلاثاء تأجيل مباراتي برشلونة أمام مضيفه اشبيلية وفياريال مع الافيس يوم السبت بعد طعن تقدمت به رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكانت الرابطة طلبت من الاتحاد الإسباني للعبة تأجيل المباراتين بسبب قرار الاتحاد الدولي (الفيفا) بتمديد فترة إقامة تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية.

وقرر الفيفا تمديد فترة إقامة المباريات ليومين إضافيين لتمكين المنتخبات من أداء مبارياتها المؤجلة من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا في سبتمبر وأكتوبر.

وبهذا فإن فترة التوقف الدولي في أمريكا الجنوبية ستنتهي في 10 سبتمبر أي قبل 24 ساعة فقط من موعد مباريات في الدوري المحلي ومنها مباراة اشبيلية وبرشلونة.

ونظرا لأن برشلونة وفياريال سيلعبان في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل فان المسؤولين طلبوا منهما خوض مباريات الدوري يوم السبت.

لكن الاتحاد الإسباني رفض طلب رابطة الدوري مما دفعها للطعن أمام المجلس الأعلى للرياضة لتأجيل المباراتين وقبلت الهيئة الحكومية الطعن وحكمت لصالح الرابطة.



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