توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب مخالفة بروتوكولات كورونا

المصدر: د ب أ

توقفت مباراة البرازيل والأرجنتين، اليوم، المقامة ضمن تصفيات مونديال 2022، بعد دقائق معدودة على انطلاقها، بسبب مخالفة بروتوكولات كوفيد-19.

وغادر رباعي المنتخب الأرجنتيني: إميليانو مارتينيز، وإيميليانو بوينديا، وكريستيان روميرو، وجيوفاني لوسيلسو، الملعب بعد دقائق من انطلاق المباراة، بعدما أوقفتها السلطات الصحية.

ولم يمضِ على بداية اللقاء سوى دقائق معدودة، حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية الملعب، ما أدى الى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس.

وكان قد سُمح للاعبين الأربعة بالاشتراك في مباراة منتخب بلدهم، بعدما اتهموا بانتهاك قواعد السفر الخاصة بفيروس كورونا التي وضعتها الحكومة البرازيلية وقدموا معلومات خاطئة في نموذج المشاركة.

وطلبت وكالة تنظيم الصحة البرازيلية، اليوم، من الشرطة الفيدرالية الرباعي، إلا أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والحكومة البرازيلية توصلا إلى اتفاق يسمح للاعبين بالمشاركة في المباراة، شريطة مغادرتهم البرازيل مباشرة عقب اللقاء.

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