إنريكي متفائل بفرص إسبانيا في التأهل رغم الهزيمة

المصدر: رويترز

أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إن الهزيمة الخميس الماضي أمام السويد في تصفيات كأس العالم 2022 لم تؤثر سلبا عليه أو على فريقه.

وتلقى منتخب إسبانيا أول هزيمة في تصفيات كأس العالم منذ 28 عاما عندما خسر في ستوكهولم 2-1 أمام نظيره السويدي.

ويحتل المنتخب الإسباني الذي صعد لقبل نهائي بطولة أوروبا 2020 المركزالثاني بين فرق المجموعة لبرصيد اربع نقاط متخلفابنقطتين عن السود التي لعبت مباراة أقل.

ومع تأهل صاحب المركز الأول فقط مباشرة للنهائي

وستلتقي إسبانيا مع ضيفتها جورجيا قبل أن تحل ضيفة على كوسوفو الأربعاء المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز