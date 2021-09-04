نوير يعود لحراسة مرمى ألمانيا في مواجهة أرمينيا

المصدر: د ب أ

أعلن هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم اليوم السبت أن مانويل نوير سيعود إلى حراسة مرمى المنتخب خلال مباراته أمام نظيره الأرميني المقررة غدا الأحد في شتوتجارت ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بينما يغيب لاعب الظهير الأيسر روبين جوسينس عن صفوف الفريق.

وغاب نوير قائد المنتخب عن المباراة التي انتهت بالفوز على منتخب ليختنشتاين أمس الأول الخميس بسبب مشكلة في الكاحل، وحل مكانه بيرند لينو.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، وهي الأولى للمنتخب الألماني على أرضه منذ تولي فليك منصب المدير الفني :"لقد أصبح (نوير) جاهزا للمشاركة من جديد."

ويعاني جوسينس من إصابة في القدم لكنه قد يكون لائقا للمشاركة في المباراة التالية المقررة أمام أيسلندا يوم الأربعاء المقبل، وصرح فليك قائلا :"هو يتحسن".

ويحتمل أن يسجل ديفيد روم لاعب هوفنهايم ظهوره الأول مع المنتخب الألماني، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كاي هافيرتز بسبب إصابته بالأنفلونزا.



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