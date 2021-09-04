ناديم أميري لاعب ليفركوزن يقوم بأنشطة لصالح اللاجئين الأفغان بألمانيا

المصدر: د ب أ

انخرط نديم أميري، لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، في أنشطة لصالح اللاجئين الأفغان في ألمانيا وذلك بالتعاون مع الاتحاد الألماني ومؤسسته " إجيديوس براون".

وكان اللاعب الألماني، أفغاني الأصل، زار نُزُلَا للاجئين غالبيتهم من العائلات الأفغانية في مدينة شتوتجارت أول أمس الخميس، حيث وجه دعوات لحضور مباراة المنتخب الألماني أمام ارمينيا المقرر إقامتها غدا الأحد.

وقال أميري/24 عاما/: "أتابع كألماني من أصول أفغانية الأحداث الأخيرة في أفغانستان بشكل مكثف".

وأضاف:" بالنسبة لي، لم يكن هناك شك في رغبتي في دعم الناس الذين لجأوا إلى ألمانيا، كما فعلت عائلتي من قبل، على أفضل نحو ممكن. أدرك مدى تميز الحياة التي أعيشها في ألمانيا، ولذلك فإن هذا المشروع هو بالنسبة لي من الأمور البديهية تماما".

وأعرب أميري عن سعادته، " لأننا تمكنا معا، وبالتعاون مع الاتحاد الألماني لكرة القدم ومؤسسته إجيديوس براون ومؤسسات أخرى ميدانية من تنظيم حدث للعائلات أمكن به التسرية قليلا عن كل الناس في النُزُل في هذه الأوقات الصعبة".

واختتم أميري تصريحاته قائلا إن المهم بالنسبة له على نحو خاص هو أن " يصبح الأمر برمته تعاونا طويل الأمد من كل الأطراف".



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