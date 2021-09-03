رونالدو يترك المنتخب البرتغالي ويحصل على القميص رقم 7 مع يونايتد

المصدر: رويترز

قال الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان إنه سمح للمهاجم كريستيانو رونالدو بترك المنتخب الوطني بعد إيقافه مباراة واحدة عقب الفوز 2-1 على أيرلندا يوم الأربعاء.

وسجل رونالدو (36 عاما) هدفين في الدقائق الأخيرة بضربتي رأس ليمنح البرتغال الفوز 2-1 في تصفيات كأس العالم وحصل على إنذار بسبب خلع قميصه أثناء الاحتفال بهدف الانتصار، مما يعني غيابه عن لقاء أذربيجان يوم الثلاثاء القادم.

كما يغيب قائد البرتغال عن مباراة ودية في المجر يوم السبت ضد قطر مستضيفة كأس العالم.

وبعد إطلاق سراحه، يستطيع رونالدو السفر لإنجلترا مبكرا عما كان متوقعا، مما يمنحه وقتا للحجر الصحي قبل أن يتمكن من التدريب مع مانشستر يونايتد استعدادا لبدء فترته الثانية مع الفريق ضد نيوكاسل يونايتد في 11 سبتمبر.

وقال يونايتد إن رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 مرة أخرى.

وقضى المهاجم البرتغالي ستة مواسم في يونايتد بين 2003 و2009 وفاز بثمانية ألقاب كبرى وعاد لناديه السابق قادما من يوفنتوس بعقد يمتد لعامين.

وارتدى رونالدو القميص رقم 7 في فترته الأولى مع يونايتد ليسير على خطى أساطير النادي مثل جورج بيست وبرايان روبسون وإيريك كانتونا وديفيد بيكام.

ويرتدي إدينسون كافاني مهاجم يونايتد، الذي حمل الرقم 7 الموسم الماضي وخلال الفوز 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد، الرقم 21 الذي يرتديه مع منتخب أوروجواي.

وقال رونالدو عبر حساب يونايتد في تويتر "لم أكن متأكدا من أن القميص رقم 7 سيكون متاحا مجددا لذا أود أن أشكرك إدينسون على هذه اللفتة الرائعة".

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