إيطاليا تتساوى مع البرازيل وإسبانيا بخوض 35 مباراة متتالية بدون هزيمة

المصدر: د ب أ

في ظهوره الأول بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، سقط منتخب إيطاليا في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع ضيفه منتخب بلغاريا أمس الخميس في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة في قطر العام المقبل، التي شهدت فوزا كبيرا لمنتخب أيرلندا الشمالية 4 / 1 على مضيفه منتخب ليتوانيا.

رغم التعادل، بقي منتخب إيطاليا في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، من أربعة لقاءات، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا، الذي خاض مباراتين فقط، فيما احتلت أيرلندا الشمالية المركز الثالث بأربع نقاط من ثلاثة لقاءات.

وتواجد المنتخب البلغاري في المركز الرابع بنقطتين من 4 مباريات، فيما ظل منتخب ليتوانيا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في مباريات الثلاث التي خاضها في المجموعة.

وتقدم منتخب إيطاليا عن طريق فيديريكو كييزا في الدقيقة 16، غير أن أتاناس إيلييف أدرك التعادل لمنتخب بلغاريا في الدقيقة 39، ليحرم منتخب إيطاليا من العلامة الكاملة، بعدما أوقف سلسلة انتصاراته، التي استمرت في لقاءاته الثلاثة الأولى بالمجموعة.

وبالرغم من الظهور الباهت للمنتخب الإيطالي في أول مباراة له بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره الإنجليزي بنهائي (يورو 2020) في يوليو الماضي، لكنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ35 على التوالي.

وتقاسم المنتخب الأزرق مع المنتخبين البرازيلي والإسباني الرقم القياسي كأكثر منتخبات العالم تجنبا للخسارة في مباريات متتالية، وبات بإمكانه الانفراد بالرقم القياسي، حال فوزه أو تعادله في لقائه مع مضيفه منتخب سويسرا يوم الأحد القادم في الجولة المقبلة للمجموعة.

وترجع آخر خسارة لمنتخب إيطاليا إلى سبتمبر عام 2018.

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