رونالدو يصنع المجد ويصبح الهداف التاريخي في كرة القدم الدولية

المصدر: رويترز

أصبح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي في كرة القدم الدولية للرجال بعدما سجل هدفين قرب النهاية ليهدي البرتغال الفوز 2-1 على أيرلندا في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم أمس الأربعاء.

وأهدر مهاجم مانشستر يونايتد الجديد ركلة جزاء أنقذها جافين بازونو حارس أيرلندا في الشوط الأول بعدما ارتكب جيف هندريك خطأ ضد برونو فرنانديز داخل المنطقة.

وتقدم جون إيجان بهدف مفاجئ لأيرلندا بعد ركلة ركنية قبل الاستراحة، بينما سدد ديوجو جوتا لاعب البرتغال في القائم.

وبدا أن الليلة ستكون محبطة لرونالدو ولبلاده قبل أن يرتقي المهاجم البالغ عمره 36 عاما لكرة عرضية ويسجل في الدقيقة 89 ليجتاز رقم الإيراني علي دائي الذي أحرز 109 أهداف مع منتخب بلاده.

وانتزع رونالدو هدف الانتصار بنفس الطريقة بضربة رأس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليصل إلى 111 هدفا دوليا.

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