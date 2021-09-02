إصابة قائد المنتخب السويسري لكرة القدم بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أصيب جرانيت تشاكا قائد سويسرا بكوفيد-19 وخضع للعزل، بينما خاض الفريق مباراة ودية أمام اليونان في بازل أمس الأربعاء.

وقال الاتحاد السويسري لكرة القدم في بيان "عانى تشاكا من أعراض الإصابة بفيروس كورونا صباح يوم المباراة وتم عزله على الفور في غرفته. وبعدها جاءت نتيجة الاختبار سلبية، لكنه خضع لاختبار آخر في المساء للمزيد من الاطمئنان وجاءت نتيجته إيجابية".

وسيخضع لاعب وسط أرسنال (28 عاما) لاختبار آخر اليوم الخميس.

وأضاف الاتحاد أن السلطان الصحية المحلية لم تأمر بأي إجراء تجاه الفريق لأن اللاعبين الاخرين تلقوا التطعيم ضد الفيروس بالفعل أو تعافوا من الفيروس سابقا، لكن اضطر أحد أعضاء الطاقم المعاون ،دون تحديد هويته، للخضوع للعزل.

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