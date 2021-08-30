فاران متحمس للعب مع رونالدو من جديد في مانشستر يونايتد

المصدر: د ب أ

يشعر رافايل فاران بالحماس لأنه سيجتمع مجددا بكريستيانو رونالدو في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" اليوم الاثنين أن فاران شارك للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد، بعد انتقاله من ريال مدريد، أمس الأحد في المباراة التي فاز بها الفريق بهدف نظيف على وولفرهامبتون.

وصنع فاران هدف الفوز الذي سجله ماسون جرينوود لمانشستر يونايتد.

ولعب فاران مع رونالدو في ريال مدريد.ومع اقتراب المهاجم البرتغالي من العودة لمانشستر يونايتد، قادما من يوفنتوس، بعد رحيله عن الفريق قبل 12 عاما، فإن فاران متحمس للعب معه من جديد.

وقال فاران :" سعيد للغاية. إنه اسطورة وكل اللاعبين يمكنهم التعلم عندما يلعبون معه. هو يساعد كل اللاعبين، كل اللاعبين الشباب، وبالطبع هو لا يتوقف عن تسجيل الأهداف لذلك سيساعد الفريق".

وقدم فاران أداء رائعا أمام وولفرهامبتون خاصة وأن فريق مانشستر يونايتد، بقيادة أولي جونار سولشاير، اضطر للدفاع لفترات طويلة.

وأكد فاران لموقع مانشستر يونايتد :"كنت سعيدا للغاية لتواجدي ولمساعدتي الفريق على تحقيق الانتصار. إنه شعور مذهل للغاية".

وأضاف :"الدوري الإنجليزي الممتاز قوي للغاية. الاداء سريع للغاية وأنت تعلم أنه عندما تلعب في مثل هذه المباريات، يجب أن تكون في تركيز شديد. حضرت لهنا للشعور بهذا".

وأردف :"الأجواء رائعة والأداء سريع للغاية. تكون هناك إثارة كبيرة في كل مباراة. يجب أن تكون في كامل تركيزك لأن اللعب لا يتوقف. المباراة عبارة عن هجوم، هجوم، هجمة مرتدة، وسريعة للغاية".



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