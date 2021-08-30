رونالدو يجتاز الفحوص ويوافق على البنود الشخصية

المصدر: رويترز

قالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية اليوم الاثنين إن النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو أكمل الفحوص الطبية في لشبونة مطلع الأسبوع الحالي تمهيدا لعودته لفريقه السابق مانشستر يونايتد وإنه وافق على البنود الشخصية للتعاقد لمدة عامين مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان يونايتد الذي يقوده المدرب النرويجي أولي جونار سولشار أعلن الأسبوع الماضي توصله لاتفاق للتعاقد مع لاعبه السابق رونالدو (36 عاما) من يوفنتوس الإيطالي.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الدوري الانجليزي في الساعة 2200 بتوقيت جرينتش غدا الثلاثاء.

وقالت الشبكة التلفزيونية إن مبلغ الصفقة هو 15 مليون يورو تقريبا (17.70 مليون دولار) إضافة إلى مبالغ إضافية تصل إلى ثمانية ملايين يورو.

وبسبب فترة التوقف الدولي المقبلة يتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع فريقه الجديد في 11 سبتمبر المقبل في مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وخلال فترته الأولى مع يونايتد والتي استمرت ستة مواسم ما بين 2003 و2009 فاز رونالدو مع النادي بثمانية ألقاب كبرى إلى جانب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2008 قبل الانضمام إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي وقتها وهو 80 مليون جنيه إسترليني (110.1 مليون دولار).

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