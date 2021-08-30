نابولي وميلان وروما تواصل الانطلاقة الجيّدة في "الكالتشيو"

المصدر: د ب أ

حافظت فرق نابولي وميلان وروما على بدايتها الجيدة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الجديد، بعدما حققت انتصارها الثاني على التوالي في المسابقة.

وفاز نابولي 2 / 1 على مضيفه جنوى، فيما تغلب ميلان 4 / 1 على ضيفه كالياري، وروما على مضيفه ساليرنيتانا 4 / صفر أمس الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل ساسولو مع ضيفه سامبدوريا بدون أهداف.

وعلى ملعب (لويجي فيراريس) انتزع نابولي فوزا صعبا 2 / 1 من ملعب مضيفه جنوى.

وارتفع رصيد نابولي، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة خلال الموسم الحالي، إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين ظل جنوى بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم.

وبادر الإسباني فابيان رويز بالتسجيل لمصلحة نابولي في الدقيقة 39، فيما تعادل أندريا كامبياسو لمصلحة جنوه في الدقيقة 69، غير إن أندريا بيتانيا منح النقاط الثلاث لنابولي، عقب إحرازه هدف الفوز الثمين للضيوف في الدقيقة 84.

كان نابولي استهل مشواره في البطولة خلال الموسم الحالي بالفوز 2 / صفر على فينيزيا الأسبوع الماضي، في حين خسر جنوى صفر / 4 أمام إنتر (حامل اللقب) في الجولة الافتتاحية.

وعلى ملعب (سان سيرو)، حقق ميلان فوزا كاسحا 4 / 1 على كالياري.

ورفع الفريق اللومباردي، الذي تغلب على سامبدوريا في الجولة الأولى، رصيده إلى 6 نقاط، وظل كالياري برصيد نقطة واحدة.

وتقدم ساندرو تونالي مبكرا لميلان في الدقيقة 12، لكن كالياري سرعان ما تعادل عبر أليساندرو ديولا في الدقيقة 15.

لم يهنأ كالياري بتعادله سوى دقيقتين، بعدما أعاد ابراهيم دياز التقدم لميلان بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 17، فيما أضاف النجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو الهدف الثالث في الدقيقة 24.

وعاد جيرو، المنتقل لميلان قادما من تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف، لهز الشباك مرة أخرى، بتسجيله الهدف الرابع لميلان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

من جانبه، سحق روما مضيفه ساليرنيتانا، العائد مجددا للمسابقة، برباعية بيضاء، ليواصل انطلاقته الناجحة مع مدربه البرتغالي المثير للجدل جوزيه مورينيو.

ورفع روما، الذي فاز على فيورنتينا في أول لقاءاته بالمسابقة هذا الموسم، رصيده إلى 6 نقاط، في حين ظل رصيد ساليرنيتانا بلا نقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي.

وافتتح لورينزو بيليغريني التسجيل لروما في الدقيقة 48، ثم أضاف جوردان فيرتو وتامي أبراهام الهدفين الثاني والثالث لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقتين 52 و69 على التوالي.

واختتم بيليغريني مهرجان أهداف روما، بإحرازه الهدف الرابع للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 79، لينصب نفسه بطلا للقاء.

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