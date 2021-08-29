كاس ترفض طعن الدوري الإسباني بخصوص اللاعبين الدوليين

المصدر: رويترز

سيتعين على الأندية الإسبانية السماح للاعبيها الدوليين بخوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في سبتمبر أيلول المقبل بعد قرار من محكمة التحكيم الرياضية اليوم الأحد.

وكانت رابطة الدوري الإسباني تقدمت بطعن ضد الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب تمديد فترة المباريات الدولية لتصفيات كأس العالم ليومين، لأن ذلك سيعني أن اللاعبين المشاركين لن يكون بوسعهم اللعب مع أنديتهم عند استئناف المسابقة المحلية في 11 سبتمبر أيلول.

وقال الفيفا في بيان إنه يرحب بقرار المحكمة الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز