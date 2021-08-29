زورك يكرر تمسك دورتموند بهالاند

المصدر: د ب أ

قال مايكل زورك المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن إيرلينج هالاند مهاجم الفريق، يظل غير معروض للبيع، وسط تكهنات دائرة بشأن رحيل اللاعب عن الفريق.

وبدأت الشكوك تحوم حول مستقبل هالاند مع دورتموند خاصة وأن فريق باريس سان جيرمان من الممكن أن يسعى لضمه إذا رحل كيليان مبابي لريال مدريد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية يوم الثلاثاء المقبل.

ولكن زورك أكد أنهم مازالوا ملتزمين بإبقاء هالاند /21 عاما/، الذي ينتهي تعاقده مع النادي في 2024، والذي سجل هدفا في الوقت بدل الضائع أمس الأول الجمعة ليمنح فريقه الفوز على هوفنهايم 3 / 2.

وقال زورك لصحيفة "وست دويتشه ألجماينه تسايتونج" اليوم الأحد :" موقفنا لم ولن يتغير ".

ونقلت مجلة "كيكر" تصريحات له يؤكد فيها :"أتوقع أن نواجه شائعات كثيرة في اليومين المقبلين. موقفنا واضح".

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