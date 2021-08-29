نوير ينفرد بالرقم القياسي لنظافة الشباك في البوندسليجا

المصدر: د ب أ

سجل الحارس الألماني الدولي مانويل نوير رقما قياسيا مع فريقه بايرن ميونخ بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 205 مباريات بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وحقق نوير /35 عاما/ الرقم القياسي خلال المباراة التي اكتسح فيها بايرن ميونخ ضيفه هيرتا برلين بخمسة أهداف دون رد أمس السبت.

وأوضح بايرن اليوم الأحد أن نوير تفوق على الرقم القياسي السابق لنظافة الشباك والبالغ 204 مباريات والمسجل بأسم الحارس السابق والرئيس التنفيذي الحالي للنادي البافاري أوليفر كان.

ويحل أوليفر ريك في المركز الثالث في قائمة نظافة الشباك برصيد 176 مباراة.

وسجل نوير قائد بايرن ميونخ هذا الإنجاز خلال 441 مباراة في البوندسليجا مع شالكه والنادي البافاري.

وقال نوير "حقيقة أن الدفاع صلب وأننا نجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا تشعرني بالسعادة".

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