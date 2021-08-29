الريال يتخطى عقبة بيتيس بهدف كارفاخال

المصدر: رويترز

احتفل داني كاربخال بعودته بعد فترة غياب طويلة للإصابة بهز الشباك بتسديدة مباشرة ليمنح ريال مدريد الفوز 1-صفر على مضيفه ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وحول كاربخال تمريرة كريم بنزيمة العرضية بتسديدة مباشرة في المرمى في الدقيقة 61 في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية منذ أبريل نيسان بعد غيابه عن أغلب فترات الموسم الماضي وبطولة أوروبا للإصابة.

وجاء هدف كاربخال بعد قليل من إهدار بيتيس فرصة التقدم عندما استعاد الكرة من ضيفه لكن المهاجم خوانمي فضل التمرير بدلا من التسديد.

وكاد بيتيس أن يدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع غير أن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أبعد تسديدة مارتن مونتويا المنخفضة.

ورفع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي رصيده إلى سبع نقاط من أول ثلاث مباريات لعبها كلها خارج أرضه إذ انتصر 4-1 على ألافيس وتعادل 3-3 مع ليفانتي.

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