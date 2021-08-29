يوفنتوس يَسقُط بلا رونالدو أمام إمبولي

المصدر: رويترز

بدأ يوفنتوس المتواضع مسيرته بعد رحيل كريستيانو رونالدو بخسارة مفاجئة 1-صفر أمام إمبولي الوافد الجديد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "السبت".

وافتقر يوفنتوس، الذي وافق يوم "الجمعة" على انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد، للحلول الهجومية في غياب قائد البرتغال.

وبعيدا عن بعض التسديدات البعيدة من فيدريكو كييزا، لم يهدد يوفنتوس المرمى في الشوط الأول، بينما تقدم إمبولي بشكل مفاجئ عن طريق القائد ليوناردو مانكوسو في الدقيقة 21.

وبعد الاستراحة، أشرك ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لاعبيه ألفارو موراتا وديان كولوسيفسكي والمنضم حديثا مانويل لوكاتيلي، لكن رغم هذه الأسماء الكبيرة لم تتغير النتيجة.

وحقق إمبولي بذلك فوزه الأول بعد العودة إلى دوري الأضواء، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند نقطة واحدة من أول جولتين.



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