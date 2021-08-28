وست هام يتعثر أمام بالاس.. وليستر يهزم نورويتش

المصدر: د ب أ

تعادل كريستال بالاس مع مضيفه وست هام يونايتد 2/2، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت باقي مباريات المرحلة فوز إيفرتون على برايتون 2/0، وليستر سيتي على نورويتش سيتي 2/1، وتعادل أستون فيلا وبرينتفورد 1/1، ونيوكاسل وساثهامبتون 2/2.

وتقدم وست هام عن طريق بابلو فورناليس، في الدقيقة 39، قبل أن يدرك كونور جالاجير هدف التعادل لكريستال بالاس، في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 68، سجل أنطونيو الهدف الثاني لوست هام، لكن جالاجير عاد مجددا ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 70.

ورفع وست هام رصيده إلى سبع نقاط، في صدارة ترتيب المسابقة مؤقتا، في انتظار باقي نتائج المرحلة، بينما حصد كريستال بالاس النقطة الثانية له في الموسم الجاري.

وفاز إيفرتون على مضيفه برايتون 2/0.

وسجل ديماري جراي الهدف الأول لإيفرتون، في الدقيقة 41، قبل أن يضيف دومينيك كالفيرت لوين الهدف الثاني، في الدقيقة 58 من ضربة جزاء.

ورفع إيفرتون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف وست هام، فيما تجمد رصيد برايتون عند ست نقاط، في المركز السابع.

وانتصر ليستر سيتي على مضيفه نورويتش سيتي 2/1.

وتقدم جيمي فاردي لليستر سيتي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك تيمو بوكي التعادل لنورويتش، في الدقيقة 44 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 76، أضاف مارك ألبرايتون الهدف الثاني لليستر سيتي، الذي رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن، بينما يحتل نورويتش سيتي المركز التاسع عشر (قبل الأخير) دون رصيد.

وخطف ساوثهامبتون تعادلا صعبا من أرض مضيفه نيوكاسل، بنتيجة 2/2.

وتقدم كالوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة 55، قبل أن يدرك محمد اليونسي التعادل لساوثهامتبون، في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل آلان سانت ماكسيمين الهدف الثاني لنيوكاسل، إلا أن جيمس وارد بروس أحرز هدف التعادل لساوثهامبتون، من ضربة جزاء في الدقيقة 96.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر، فيما يحتل نيوكاسل، الذي حصد النقطة الأولى له هذا الموسم، المركز الخامس عشر.

وتعادل أستون فيلا مع ضيفه برينتفورد 1/1.

وتقدم برينتفورد عن طريق إيفان توني في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك إيمليانو بوينديا التعادل لأستون فيلا، في الدقيقة 13.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الحادي عشر، بينما رفع برينتفورد رصيده إلى خمس نقاط، في المركز التاسع.

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