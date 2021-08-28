مانشستر سيتي يسحق آرسنال بخماسية مذلة

المصدر: رويترز

بكل سهولة سحق مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفه أرسنال 5-صفر في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت في دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم وهي نتيجة تعني هزيمة النادي اللندني في أول ثلاث جولات من الموسم للمرة الأولى منذ 1954-1955.

وفي ملعب الاتحاد تحسر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال على أداء فريقه الذي اهتزت شباكه مرتين خلال أول 12 دقيقة عن طريق إيلكاي جندوجان وفيران توريس.

وزادت معاناة الضيوف بعد طرد لاعبهم جرانيت شاكا بسبب مخالفة غريبة في الدقيقة 35.

وبعد ذلك هيأ لاعب سيتي الجديد جاك جريليش الهدف الثالث لزميله جابرييل جيسوس مباشرة قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز رودريجو هرنانديز الهدف الرابع لأصحاب الأرض في بداية الشوط الثاني قبل أن يضيف توريس هدفه الثاني والخامس لفريقه.

وبهذا فإن أرسنال لم يحصل على أي نقاط حتى الآن بعد خوض أول ثلاث جولات من الموسم كما أنه لم يحرز أي هدف أيضا في حين صعد سيتي ولو مؤقتا إلى الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز