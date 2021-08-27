كلوب: التعاقد مع رونالدو من الحلول الفورية وليس من أجل المستقبل

المصدر: رويترز

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن التعاقد مع لاعبين مثل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس يعتبر من الحلول الفورية والسريعة و"ليس من أجل المستقبل".

وأكد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس في وقت سابق اليوم رغبة رونالدو في الرحيل عن النادي الإيطالي.

وأظهرت شبكة سكاي سبورتس رونالدو يستقل طائرة خاصة وقالت إنه يتجه إلى لشبونة لخوض مباريات في تصفيات كأس العالم.

وقال كلوب قبل موقعة ليفربول أمام تشيلسي غدا السبت "تابعت التقارير التي تحدثت عن رغبة رونالدو في الرحيل مثل أي مشجع لكرة القدم ولست في موقف جيد للحكم عليها.

"لو نجحت أندية أخرى في الحصول على خدماته فانها لا تركز في الأساس على المستقبل بل تبحث عن حلول فورية وسريعة.

"كثير من الأندية تتبع هذه الاستراتيجية ولا يوجد أي مشكلة في ذلك. هناك أكثر من طريقة للتعامل مع الأمور. بالنسبة لنا نسعى لتطوير الفريق والنادي وهذا ما نفعله".

وتوقع كلوب مباراة صعبة أمام تشيلسي حيث يتألق الفريقان حاليا في بداية الموسم.

وقال "الفريقان يلعبان بتنظيم جيد في كل المراكز. يستمتع تشيلسي ببداية جيدة جدا. سيكون منافسا صعبا لكننا في حالة طيبة أيضا وأتمنى أن يظهر فريقي ذلك".

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