سيتي ينسحب من سباق التعاقد مع رونالدو

المصدر: د ب أ

انسحب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم من سباق التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن هذا من الممكن أن يفتح الباب أمام رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة أفضل لاعب في العالم،للعودة لفريقه السابق مانشستر يونايتد، الذي لعب له في الفترة من 2003 إلى 2009.

وتم عرض رونالدو على مانشستر سيتي، الذي فشل في التعاقد مع هاري كين لاعب توتنهام، بعد أن أوضح اللاعب رغبته في الرحيل عن يوفنتوس، ولكن وبعد الدراسة، قرر مانشستر سيتي أنهم لا يرغبون في الاستمرار في هذه الصفقة.

وفي عمر 36 عاما أصبح رونالدو في فئة عمرية لا يرغب النادي في ضمها للفريق كما أنهم يشعرون بأن اللاعب لن يتناسب في الطريقة التي يعتمد عليها جوسيب غوارديولا.

وكشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، أن لاعب خط وسط الفريق برونو فرنانديز كان يتحدث مع رونالدو وأن لاعب الفريق السابق "يعلم أننا هنا".

وذكرت تقارير أن يوفنتوس يريد الحصول على ما يقرب من 25 مليون جنيه استرليني (3ر34 مليون دولار) للاستغناء عن رونالدو.

وسئل سولشاير، لماذا كان يفترض أن يعود رونالدو لمانشستر سيتي وليس لمانشستر يونايتد قال :"لم أكن أعتقد أن رونالدو سيغادر يوفنتوس".

وأضاف :"كانت هناك تكهنات صباح اليوم، وبالطبع، تكهنات في الأيام القليلة الماضية. كان لدينا تواصل جيد- أعلم أن برونو (فرنانديز)كان يتحدث معه أيضا. هو يعلم ما نشعر به تجاهه وإذا كان سيرحل عن يوفنتوس في أي وقت، فنحن متواجدون".

وأضاف :"إنه إنسان مذهل، لذلك دعونا نرى ما سيحدث مع رونالدو. أعتقد أن شخص لعب معه لديه نقطة ضعف تجاهه".

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي قبل المباراة التي تجمع فريقه بأرسنال غدا السبت، كان غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مترددا بشأن الدخول في هذه الاحتمالية.

وقال غوارديولا :" لا يمكنني قول الكثير. أعلن هاري كين أنه مستمر مع ناديه، نادي استثنائي مثل توتنهام. كريستيانو يلعب في يوفنتوس، لا يمكنني إضافة أي شيء آخر".

وأضاف :" في الأيام الثلاثة أو الأربعة المتبقية حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية يمكن لأي شيء أن يحدث، ولكن، من رؤيتي، هناك لاعبون قليلون -من بينهم كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي- يقررون أين يريدون أن يلعبوا".

وأضاف:" أقول نفس الامر، كريستيانو سيحدد أين يريد أن يلعب، ليس مانشستر سيتي ولا أنا من نقرر. الآن تبدو الأمور بعيدة للغاية".

وفي وقت سابق من اليوم أبلغ ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن مستقبله سيكون في مكان آخر.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي عقد اليوم للحديث عن مباراة الفريق أمام إمبولي في الدوري الإيطالي :"كريستيانو أبلغني أمس بأنه لم يعد لديه نية للعب مع يوفنتوس. لهذا السبب لن يجرى الدفع به في مباراة الغد."

وأضاف أليجري في التصريحات التي نشرها نادي يوفنتوس عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"كريستيانو يستحق الشكر على ما قدمه، وعلى ما شكله من نموذج بالنسبة للاعبين الشبان. لكن كما قلت، علينا المضي قدما."

وأضاف :"الأشياء تتغير، هذا هو قانون الحياة. يوفنتوس سيبقى، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. كريستيانو قدم إسهاماته، وجعل نفسه متاحا، والآن سيرحل والحياة ستستمر."

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